1 октября, 13:18

Дагестанским учителям рекомендовали не использовать WhatsApp для работы

В пресс-службе министерства образования и науки республики педагогам рекомендовали перейти на платформу "Сферум"

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Учителям Дагестана рекомендовано отказаться от использования иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp (принадлежащий Meta, которая признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram), сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"С 1 марта 2023 года согласно Федеральному закону № 149 от 28.04.2023 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещается использование иностранных мессенджеров для работы при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания. В число таких мессенджеров входит WhatsApp", - сообщили в министерстве.

В региональном министерстве рекомендовали перейти учителям на платформу "Сферум". Платформа создана Минпросвещения России и Минцифры РФ для реализации нацпроекта "Образование". 

Теги:
РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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