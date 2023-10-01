В Северной Осетии учителям рекомендовали использовать "Сферум" вместо WhatsApp

"Сферум" - информационно-коммуникационная платформа, предназначенная для общения учителей, школьников и их родителей

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Работникам образования в Северной Осетии рекомендовали использовать платформу "Сферум" вместо WhatsApp (принадлежащий Meta, которая признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram), сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Рабочие группы рекомендовано работником образования вести на "Сферум", - сказал собеседник агентства.

Ранее Министерство образования и науки Дагестана также рекомендовало учителям перейти на платформу "Сферум" и напомнило, что, согласно поправкам в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", с 1 марта 2023 года запрещено использование иностранных мессенджеров для работы при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания. В число таких мессенджеров входит WhatsApp.

"Сферум" - информационно-коммуникационная платформа, предназначенная для общения учителей, школьников и их родителей, представленная в 2021 году. Разработкой платформы занималось совместное предприятие "Ростелекома" и VK - "Цифровое образование" при поддержке Минцифры и Минпросвещения России. В 2022 году был запущен учебный профиль "Сферум" в "VK мессенджере".