В Евпатории открыли центр военно-патриотического воспитания для подростков "Авангард"

Его разместили на базе детского лагеря "Гагарин"

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард" открыли в Евпатории на базе детского лагеря "Гагарин" для работы со школьниками старших классов. В первую смену центр принял 100 подростков, сообщила руководитель городской администрации Елена Демидова в своем Telegram-канале.

"Сегодня на базе детского оздоровительного лагеря "Гагарин" открылся учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Отделение создано Государственным комитетом молодежной политики РК (Республики Крым) по поручению президента России. С 1 по 6 октября пройдет первая смена регионального центра. В ней принимают участие 100 евпаторийских школьников 9-11-х классов, относящихся к категории допризывной молодежи", - говорится в сообщении.

Во время торжественного открытия сотрудники центра и дети высадили деревья, привезенные из новых регионов России. Также состоялась презентация выставки "Таврида - сердце Новороссии".

Центр "Авангард" предназначен для организации практических занятий, посвященных основам военной службы, а также образовательных программ, направленных на военно-патриотическое воспитание подростков.