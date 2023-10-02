В Хабаровском крае в 2024 году начнут строить две поликлиники

Одна из них появится в Бикине, вторая - в селе Богородское Ульчского района

ХАБАРОВСК, 2 октября. /ТАСС/. Строительство поликлиник в городе Бикине и в селе Богородском Ульчского района в Хабаровского края начнется в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

"В следующем году начнется строительство поликлиник для взрослого и детского населения на 300 посещений в смену в Бикине и в селе Богородское Ульчского района. Сдать в эксплуатацию поликлиники рассчитываем в течение 2024 года", - сказал Никонов.

Помимо этого, планируется возвести пристройку к поликлинике городской больницы имени профессора Войно-Ясенецкого в Хабаровске. Трехэтажное здание будет соединено с основным корпусом через переход. Планируется, что объект будет сдан в следующем году.

"В этом году мы уже сдали один крупный строительный объект: детскую поликлинику в микрорайоне Прибрежный, она стала одной из самых больших в Хабаровске. По нацпроекту "Здравоохранение" в новое здание закуплено более 200 единиц медоборудования", - сказал зампред.

В этом году также завершается строительство инфекционного корпуса на 130 мест детской краевой больницы имени Пиотровича в Хабаровске. Он строится по нацпроекту с отставанием по срокам, которое возникло из-за повышения стоимости на материалы в 2021 году, удорожания медицинского оборудования. "Объект находится в состоянии высокой технической готовности, достраивается. Рассчитываем сдать его к 20 октября этого года. Достойный подарок ко Дню рождения Хабаровского края", - сказал Никонов.

Проблемные стройки

Собеседник агентства отметил, что власти региона вынуждены решать проблемы с рядом фактически брошенных объектов с серьезными нарушениями в части проектирования. Речь, в частности, идет о детском больничном комплексе и межрайонном онкодиспансере Комсомольска-на-Амуре, противотуберкулезном диспансере Хабаровска, лечебном корпусе центральной районной больницы Николаевска-на-Амуре. "Мы взялись за возведение каждого, обязательно их введем в эксплуатацию", - подчеркнул Никонов.

Детский больничный комплекс достраивает Минобороны России. Он будет состоять из поликлиники, лечебного корпуса, консультативного отделения для медпомощи 90 тыс. детей, проживающих как в Комсомольске-на-Амуре, так и в прилегающих районах - Комсомольском, Солнечном, Амурском, Ванинском, Советско-Гаванском, имени Полины Осипенко. Предельная стоимость объекта составляет 6,2 млрд рублей. Его техническая готовность превышает 36,2%.

Противотуберкулезный диспансер в Хабаровске готов на 32,78%, его строительство продолжается. Лечебный корпус в Николаевске-на-Амуре возведен на 28%, межрайонный онкологический диспансер в Комсомольске - на 9,15%. Его возведение началось в 2018 году, однако предыдущий подрядчик не справился с поставленными задачами. Контракт на завершение строительства онкодиспансера был заключен с Военно-строительной компанией. Сейчас ведется корректировка проектной документации для продолжения работ. "Срок окончания строительства межрайонного онкологического диспансера установлен правительством края на декабрь 2024 года. Предельная стоимость объекта - 3,13 млрд рублей", - сказал Никонов.