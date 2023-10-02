Каждый второй опрошенный россиянин хотел бы заниматься спортом после работы

Среди наиболее предпочтительных для себя направлений респонденты назвали плавание, тренировки в спортзале, йогу, танцы и пилатес

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Больше половины россиян хотели бы заниматься спортом после работы, наибольшей популярностью среди направлений пользуются плавание и тренировки в спортзале. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Большинство респондентов (56%) заявили, что хотели бы заниматься спортом после работы. Среди них наибольшей популярностью пользуется плавание, которое выбрали 43% опрошенных", - говорится в результатах исследования.

Каждый третий (30%) участник, который хочет заниматься спортом после работы, выбрал бы тренировки в спортзале, также популярны йога (28%) и танцы (25%). Пилатес в качестве интересного направления назвали 17% респондентов, легкую атлетику или бег - 11%, футбол - 8%, бокс и лыжный спорт - по 7%, теннис и волейбол - по 6%, баскетбол - 4%, хоккей и фигурное катание - по 3%.

Аналитики выяснили, что большинство россиян (56%) из-за работы чувствуют нехватку физической активности. Из них 39% отметили, что не занимаются спортом, но заменяют его ходьбой. В свою очередь 26% не планируют заниматься спортом, 24% иногда занимаются физической активностью, а 11% делают это постоянно.

Опрос провели в сентябре 2023 года, в нем приняли участие более 3,5 тыс. респондентов из всех регионов России.