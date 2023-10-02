Опрос показал, что более 70% немцев ожидают в будущем худшего уровня жизни

Социологическая служба Forsa выявила, что 64% респондентов определяют настроение как "хуже, чем пять лет назад"

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Большинство Германии испытывают в последнее время пессимистические настроения относительно перспектив их уровня жизни. Около 70% немцев заявили, что ожидают худшего уровня жизни в будущем, особенно для молодого поколения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.

Двое из трех респондентов (64%) отметили, что "общее настроение в их личном окружении" сегодня "хуже, чем пять лет назад". При этом в Восточной Германии данный показатель достиг 70%. Каждый четвертый опрошенный отметил, что особых изменений в настроении по этому поводу у него нет. С другой стороны, почти две трети (63%) жителей ФРГ считают качество своей жизни как минимум неизменным.

Сторонники Свободной демократической партии (85%) и "Альтернативы для Германии" (АдГ) (84%) заявили, что настроения в их окружении - то есть среди членов семьи, друзей или коллег по работе - ухудшились за последние пять лет. Этот период включает в себя нынешний конфликт на Украине и пандемию коронавируса. Сторонники АдГ и особенно либералов массово раскритиковали многие меры правительства по борьбе с пандемией. Кроме того, социологи выяснили, что 65% избирателей АдГ жаловались на снижение качества своей жизни.

Чуть более трети (36%) описали свое "личное качество жизни" сегодня как "хуже, чем пять лет назад". Вместе с тем 40% участников опроса не заметили никаких изменений, а 23% говорили об улучшении. Между тем немцы гораздо более пессимистичны в отношении уровня жизни, на который, по их мнению, может рассчитывать молодежь. Семь из десяти респондентов (71%) полагают, что в дальнейшем уровень жизни молодых людей будет хуже. Только пятая часть полагает, что серьезных изменений не произойдет, лишь 5% верят, что улучшение будет.

В итоге, несмотря на все ухудшение настроения и личные неприятности в повседневной жизни, большинство (78%) подчеркнули, что им нравится жить в Германии. Только каждый пятый (19 %) предпочел бы другую страну, а на востоке ФРГ каждый четвертый (25%) хотел бы жить за пределами страны. Наибольшее недовольство наблюдается среди членов партии АдГ. Лишь чуть менее половины (49%) нравится жить в Германии, и почти столько же (46%) предпочли бы покинуть страну.

Опрос проводился с 25 по 26 сентября. В нем приняли участие 1 003 человека.