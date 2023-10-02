В Петербурге выпустили первую партию препарата для терапии множественной миеломы

Ее произвели на заводе в особой экономической зоне города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. АО "Фармасинтез-Норд" (входит в ГК "Фармасинтез") выпустило первую партию препарата с действующим веществом помалидомид для терапии множественной миеломы на заводе в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В сентябре 2023 года АО "Фармасинтез-Норд", входящее в ГК "Фармасинтез", выпустило первую партию препарата с действующим веществом помалидомид. Препарат зарегистрирован в июне 2023 года и выпускается в трех дозировках - 1 мг, 2 мг и 4 мг", - сообщили в компании.

Препарат относится к группе цитостатиков и применяется для лечения пациентов в возрасте от 18 лет с множественной миеломой. Множественная миелома является злокачественной плазмоклеточной опухолью, продуцирующей моноклональные иммуноглобулины, которые внедряются в прилежащую костную ткань и разрушают ее. К характерным проявлениям заболевания относятся литические поражения костей, переломы, почечная недостаточность, гиперкальциемия, анемия и рецидивирующие инфекции.

Множественная миелома обычно не поддается лечению. Однако признаки и симптомы могут быть значительно уменьшены благодаря правильно подобранной схеме лечения. Новый препарат на основе помалидомида способен воздействовать на иммунную систему организма и непосредственно на раковые клетки.

О заводе

Как рассказал ТАСС генеральный директор АО "Фармасинтез-Норд" М. Ю. Квасников, на сегодняшний день объем производства противоопухолевых препаратов предприятием составляет 5,6 млн упаковок в год.

"Весной 2023 года президентом была открыта вторая очередь завода. Ведутся проектные работы по строительству третьей очереди. В дальнейшем объемы производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов будут только увеличиваться, что позволит закрыть потребности не только внутри страны, но быть активнее представленными на рынке дружественных стран", - отметил он.

В марте на территории особой экономической зоны "Новоорловская" в Санкт-Петербурге была запущена вторая очередь завода - производителя социально значимых лекарств "Фармасинтез-Норд". Объем инвестиций в создание второй очереди завода составил 5 млрд рублей.

Запуск третьей очереди планируется в 2026 году, что позволит увеличить производство биотехнологических фармацевтических субстанций со 150 кг до 250 кг в год. Планируемые инвестиции составят 6,2 млрд рублей.

АО "Фармасинтез-Норд" (входит в группу компаний "Фармасинтез") - современный фармацевтический научно-производственный комплекс, специализирующийся на разработке и производстве лекарственных препаратов. Противоопухолевые препараты производства АО "Фармасинтез-Норд" экспортируются в страны СНГ и Доминиканскую Республику.