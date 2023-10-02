МИД заявил, что организации соотечественников сталкиваются с агрессивной русофобией

Они продолжают свою деятельность несмотря на препятствия, добавил замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Правозащитные организации российских соотечественников в недружественных странах сталкиваются с нарастающей русофобией, но они продолжают свою деятельность несмотря на препятствия. Об этом заявил замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев.

"За рубежом у нас есть организованная диаспора, которую в соответствии с нашим законодательством многими годами Россия создавала - это 3 тыс. объединений соотечественников в ста странах, координационные советы организации российских соотечественников. При них есть 60 правозащитных структур разного плана, центры правовой помощи, правовые рубрики в СМИ и на сайтах в 34 государствах, в том числе в десятке недружественных государств - они держатся, продолжают свою работу, в том числе под валом агрессивной, гадкой русофобии, которая будет только усугубляться", - сказал он на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ.

Дипломат отметил, что защищая индивидуальные права российских соотечественников "надо продолжать обращать внимание и на защиту коллективных прав в информационном пространстве, и использовать политические и экономические [инструменты], что Россия до сих пор не всегда делает".