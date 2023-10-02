2 октября, 10:45
Военная операция на Украине

Путин назвал заботу об участниках СВО важнейшей задачей властей

© ТАСС/ Ruptly

На встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло президент потребовал постоянно держать эту тему на личном контроле

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает важнейшей задачей властей заботу об участниках специальной военной операции (СВО) и их семьях. На встрече с руководителем Республики Северная Осетия - Алания Сергеем Меняйло глава государства потребовал постоянно держать эту тему на личном контроле.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Я вас прошу сохранять внимание к этой теме. Это важнейшая тема для нас, для страны и для ребят, которые на передовой находятся, поэтому сохраняйте, пожалуйста, внимание, причем личное внимание. И к семьям ребят", - обратился Путин к Меняйло. "Обязательно", - заверил глава республики.

Меняйло доложил о том, как в регионе ведется работа по социальному обеспечению семей участников специальной военной операции. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверная ОсетияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация