Путин назвал заботу об участниках СВО важнейшей задачей властей

На встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло президент потребовал постоянно держать эту тему на личном контроле

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает важнейшей задачей властей заботу об участниках специальной военной операции (СВО) и их семьях. На встрече с руководителем Республики Северная Осетия - Алания Сергеем Меняйло глава государства потребовал постоянно держать эту тему на личном контроле.

"Я вас прошу сохранять внимание к этой теме. Это важнейшая тема для нас, для страны и для ребят, которые на передовой находятся, поэтому сохраняйте, пожалуйста, внимание, причем личное внимание. И к семьям ребят", - обратился Путин к Меняйло. "Обязательно", - заверил глава республики.

Меняйло доложил о том, как в регионе ведется работа по социальному обеспечению семей участников специальной военной операции.