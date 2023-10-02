На строительном чемпионате пройдет конкурс "Построй мечту" для людей с ОВЗ

Его задача заключается в том, чтобы поддержать людей с ограниченными возможностями здоровья, помочь интегрироваться в профессиональную деятельность, а также сократить дефицит кадров в строительной отрасли

МОСКВА, 2 октября /ТАСС/. Национальная Ассоциация инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС) на площадке III Международного строительного чемпионата проведет пилотный проект - конкурс "Построй мечту" для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), говорится в сообщении пресс-службы НАИКС.

Агентство стратегических инициатив предложило НАИКС как официальному оператору чемпионата принять участие в проекте "Открыто для всех", нацеленном на вовлечение негосударственного сектора, бизнеса в создание доступной среды, продуктов, сервисов, услуг для людей с инвалидностью.

"Категории граждан, которые охватывает чемпионат, разделены следующим образом: школьники (12% - доля в РФ, данные Росстата), студенты (2% - доля в РФ, данные Росстата), молодые специалисты (15% - доля в РФ, данные Росстата), профессионалы (50% - доля в РФ, данные Росстата). Категория людей с ограниченными возможностями здоровья, которая составляет 8% (доля в РФ, данные Росстата), чемпионатом на сегодняшний день не охвачена", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В связи с этим НАИКС на площадке III Международного строительного чемпионата проведет в качестве пилотного проекта конкурс "Построй мечту", задача которого поддержать людей с ОВЗ, помочь интегрироваться в профессиональную деятельность, а также сократить дефицит кадров в строительной отрасли.

В рамках проекта АСИ "Открыто для всех" НАИКС подписал 30 августа 2023 года национальный инклюзивный договор, который предусматривает внедрение в свою работу инклюзивных практик и создание безбарьерной среды. Цель проекта - формирование сообщества инклюзивного бизнеса, позволяющего людям с инвалидностью быть интегрированными в активную социальную и экономическую жизнь.

О Международном строительном чемпионате

Международный строительный чемпионат учрежден в феврале 2020 года Минстроем России и госкорпорацией "Росатом". Чемпионат включен в план ежегодных мероприятий по реализации Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года, а также в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Тема чемпионата в 2023 году - "Технологии нового времени". Будут представлены 25 индивидуальных и командных номинаций, которые разделены на три блока - строительство, проектирование объектов и управление проектом строительства. Из них 24 очные номинации, 1 дистанционная. Добавлены пять новых номинаций.

О НАИКС

Национальная Ассоциация инженеров-консультантов в строительстве является первым в России профессиональным объединением, ставящим целью обеспечение развития инжинирингового рынка в России в соответствии с передовыми практиками и стандартами строительной отрасли.