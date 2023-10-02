В Чечне восстановят разрушенный памятник бойцам морской пехоты Северного флота

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев также сообщил, что памятник разрушился в результате природного катаклизма или из-за дикого животного

ГРОЗНЫЙ, 2 октября. /ТАСС/. Власти Чечни намерены восстановить памятник бойцам морской пехоты Северного флота, который разрушился в результате природного катаклизма или из-за дикого животного. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

"На кадрах, да и на самом фото, распространяемом в сети, видно, что объект разбился вследствие природного катаклизма, либо диким животным, которые часто встречаются в высокогорье. Но, тем не менее, по поручению главы Чеченской Республики <...> мемориальная плита будет восстановлена и воздвигнута в более масштабном формате на прежнем месте, которое будет благоустроенно надлежащим образом", - написал он.

Дудаев отметил, что мемориальная плита находится в горах на высоте более 1 400 м и установлена без уведомления и согласования с уполномоченным в этой сфере органом исполнительной власти.

"Правила и нормы установки в удаленных от населенных пунктов мест, как и элементарные меры защиты от диких животных, не соблюдены. Само место найти удалось с большим трудом", - добавил он.

Ранее в Telegram-каналах распространялась информация, что в Чечне якобы умышленно разбили памятник погибшим бойцам морской пехоты Северного флота.