В Чувашии заявили, что готовы перепрофилировать 3,5 тыс. коек при всплеске ковида

Тестирование на коронавирусную инфекцию проводится в 14 лабораториях

ЧЕБОКСАРЫ, 2 октября. /ТАСС/. Чувашия при массовой заболеваемости ковидом готова предоставить дополнительно 3,5 тыс. коек в больницах, медицинские учреждения перешли в режим повышенной готовности, сообщил на заседании в региональном правительстве первый заместитель министра здравоохранения республики Владимир Гладнев.

"Проведена оценка готовности медицинских организаций к отработке в предстоящем эпидсезоне. <…> Перевели все медицинские организации в режим повышенной готовности, ввели масочный режим на территориях <…> медицинских организаций, подведомственных министерству. <…> На случай массового поступления больных [ковидом] могут быть дополнительно перепрофилированы 3,5 тыс. коек", - отметил Гладнев.

По его словам, в настоящее время для больных ковидом развернуто 60 коек в трех больницах. Гладнев добавил, что в парке республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи насчитывается 245 единиц специального автотранспорта. "Этого количества на сегодняшний день хватает, чтобы обеспечить круглосуточную работу 102-х бригад скорой медицинской помощи, а также нарастить их количество до 120 в случае, если эпидситуация ухудшится", - пояснил замминистра.

Гладнев сообщил, что тестирование на коронавирусную инфекцию проводится в 14 лабораториях. В октябре ожидается поставка реагентов для проведения еще 50 тыс. исследований. Руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская подчеркнула, что за последнюю неделю удельный вес положительных результатов на ковид увеличился с 3% до 9%, при этом заболеваемость в 4,5 раза ниже показателя предыдущего года.

"Заболеваемость [ковидом] обусловлена циркуляцией штамма "омикрон". <…> На сегодняшний день предпосылок для введения в республике жестких ограничений и повсеместного масочного режима в связи с распространением коронавирусной инфекции нет. В то же время введение масочного режима в медицинских учреждениях на фоне роста ОРВИ и гриппа считаем целесообразным", - пояснила Луговская.