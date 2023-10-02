2 октября, 14:25

На ВДНХ в Москве пройдет выставка разработок в сферах садоводства и фермерства

Экспозиция будет работать с 4 по 8 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Выставка "Российский садовод и фермер - 2023" пройдет на ВДНХ в Москве с 4 по 8 октября, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"На ВДНХ пройдет 22-я специализированная выставка "Российский садовод и фермер - 2023".

С 4 по 8 октября в павильоне №33 гостям ВДНХ представят последние разработки специалистов в области селекции овощеводства, плодоводства и цветоводства из более чем 20 регионов России. На выставке можно будет увидеть высококачественные товары и услуги, необходимые для обустройства дачных, садово-огородных участков и подсобных хозяйств, а также для выращивания растений и создания садов", - говорится в сообщении.

Выставка будет состоять из нескольких разделов: садово-огородный инструмент и хозяйственный инвентарь, приусадебное растениеводство, цветоводство, саженцы плодовых деревьев и кустарников, удобрения и средства защиты растений, элементы декоративного оформления сада и других. Также гостей ждет деловая программа с лекциями, мастер-классами, семинарами, показами образцов и разработок, направленных на развитие фермерского движения. Кроме того, планируется организовать консультации с ведущими специалистами отрасли. По итогам работы выставки ее участникам вручат почетные дипломы, свидетельства, памятные призы за лучшие производственные достижения. 

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