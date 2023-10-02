В организации отметили, что в Африке от этой болезни ежегодно умирают почти 500 тыс. детей

ЖЕНЕВА, 2 октября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала к применению вторую вакцину против малярии - R21/Matrix-M - в целях предотвращения этого заболевания у детей. Об этом сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ, напомнив, что первая противомалярийная вакцина, RTS,S/AS01, была одобрена в 2021 году.

"Обе вакцины доказали свою безопасность и эффективность в профилактике малярии у детей. При широком применении они, как ожидается, окажут большое влияние на здоровье населения", - говорится в сообщении. В ВОЗ напомнили, что в Африке от этой болезни ежегодно умирают почти 500 тыс. детей.

В организации обратили внимание на наблюдающийся сейчас "беспрецедентный спрос" на вакцины против малярии, отметив, что "доступное предложение RTS,S ограничено". Ожидается, что "добавление R21 в список рекомендованных ВОЗ вакцин против малярии приведет к созданию достаточных их запасов для всех детей, живущих в районах, где малярия представляет риск для общественного здравоохранения".

Малярия - одна из самых распространенных инфекционных болезней человека. Ее возбудителями выступают одноклеточные простейшие из рода Plasmodium. По текущим оценкам ВОЗ, число носителей всех типов малярии в мире составляет около 220 млн. Значительная часть заболевших проживает на территории Африки и развивающихся стран Южной Азии.