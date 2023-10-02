Росатом, "Газпром нефть" и "Ростелеком" открыли лаборатории в "Сириусе"

Компания VK создала для студентов коворкинг

КРАСНОДАР, 2 октября. /ТАСС/. Семь лабораторий отечественных компаний Росатом, ГК "Астра", "Газпром нефть" и проектная лаборатория инновационного научно-технологического центра "Сириус" открылись в понедельник на базе нового образовательного пространства площадью более 2,7 тыс. кв. м для студентов колледжа научно-технологического университета "Сириус" при поддержке администрации федеральной территории. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Сириуса" по случаю церемонии торжественного открытия.

"Научно-технологический университет "Сириус" при поддержке администрации федеральной территории открыл новое образовательное пространство для студентов колледжа. Церемония открытия состоялась в День среднего профессионального образования России. Помимо учебных аудиторий, здесь появились семь новых лабораторий от ведущих компаний страны - Росатом, ГК "Астра", "Газпром нефть", "Ростелеком" и проектная лаборатория инновационного научно-технологического центра "Сириус". Компания VK создала для студентов уютный коворкинг. Новое пространство позволит студентам в полной мере раскрыть свой потенциал", - говорится в сообщении.

Новое пространств колледжа занимает площадь в 2 730 кв. м. Здесь расположены 12 учебных аудиторий, семь лабораторий в области информационных технологий, проектная лаборатория и многофункциональный коворкинг. Студенческое пространство рассчитано на комфортное обучение и самостоятельную работу единовременно более 300 студентов и преподавателей. В колледже обучаются 517 человек из 58 регионов страны и стран ближнего зарубежья. Обучение студентов проходит по 10 образовательным программам по четырем востребованным специальностям.

Как отмечает и.о. ректора научно-технологического университета "Сириус" Лилия Кирьянова, новое пространство колледжа - это лекционные аудитории и лаборатории современных российских IT-решений от крупных российских компаний, которые позволят готовить высококвалифицированные кадры для IT-отрасли и будут создавать российское программное обеспечение. "Наша модель колледжа предполагает включение ведущих компаний в процесс на всех этапах обучения - от проектирования образовательных программ до стажировок и решения реальных проектов. Благодаря этому учебный процесс максимально ориентирован на практику и на те задачи, которые сегодня актуальны отрасли. Наши студенты уже во время обучения готовы к работе, и на третьем курсе многие из них уже работают в российских компаниях", - говорит Кирьянова.

Как уточняет пресс-служба, восемь новых совместных лабораторий будут интегрированы в учебные программы колледжа университета "Сириус", такие как "Компьютерные системы и комплексы", "Сетевое и системное администрирование", "Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем". Здесь будут проводить практические занятия по решению актуальных задач компании, а наставниками студентов станут ведущие эксперты.

О колледже

Колледж был создан в 2021 году. Спустя год он вошел в состав университета "Сириус". Образовательная модель колледжа предполагает объединение среднего, высшего и университетского образования, а также непрерывную практическую подготовку от партнеров. Десятки студентов колледжа уже трудоустроены и совмещают учебу с работой по профилю в компаниях-партнерах, таких как "Цифровой оператор "Сириус", Сбербанк, Radisson Collection.