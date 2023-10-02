Ярославский педуниверситет создаст Центр открытого образования в Кот-д’Ивуаре

Региональные специалисты несколько месяцев будут помогать африканским студентам изучать русский язык

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Ярославский государственный педагогический университет (ЯГПУ) им. К. Д. Ушинского создаст Центр открытого образования в Методистском университете в Кот-д’Ивуаре, соответствующее соглашение было подписано в понедельник в Ярославле. Об этом сообщил ректор ЯГПУ Михаил Груздев на своей странице во "ВКонтакте".

"Напомню, что партнерские отношения начали развиваться еще весной этого года при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. В марте 2023 года делегация ЯГПУ им. К. Д. Ушинского посетила Кот-д’Ивуар. А сегодня в ходе ответного визита было подписано соглашение о создании в Методистском университете Центра открытого образования ЯГПУ им. К. Д. Ушинского", - написал Груздев.

Открытие Центра планируется в октябре, к этому времени в Кот-д’Ивуар прибудет группа преподавателей ЯГПУ. Ярославские специалисты несколько месяцев будут помогать африканским студентам изучать русский язык.

Делегацию Методистского университета возглавил его президент Рене Ньялега. "Мы много общались сегодня с господином президентом - приветливым и открытым профессором филологии. Сошлись на том, что все самое главное определяется простыми человеческими отношениями и доверием друг к другу. Уверен, что этот визит сделает наши страны намного ближе", - отметил Груздев.

Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского структурно объединяет три института - педагогики и психологии, филологии, развития кадрового потенциала. Обучение в университете ведется на девяти факультетах. Основные сферы подготовки - гуманитарные, социальные и естественные науки, образование и педагогика, экономика и культура.