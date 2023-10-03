Аномальное тепло завершилось на юге России с приходом октября

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская отметила, что к пятнице похолодание будет уже более интенсивным

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Погода на юге России и Северном Кавказе с приходом октября будет соответствовать климатической норме: уже на этой неделе температура понизится из-за прихода холодного воздуха, местами пройдут дожди. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Сентябрь на юге России и Северном Кавказе был аномально теплым и засушливым, но с приходом октября погода будет соответствовать климатической норме. Уже на этой неделе жители и гости южных регионов это почувствуют. Вот и вступление в настоящую осень: в начале недели первая порция холода - дожди на Северном Кавказе и юге страны, в Крыму - ветер. А к пятнице появившийся из Европы фронтальный раздел принесет новую порцию дождей, похолодание будет уже более интенсивным", - сказала она.

Во вторник ситуацию можно назвать неблагоприятной из-за холодного воздуха из европейской части России. Над Черным морем закручивается небольшой циклон, поэтому на Северном Кавказе и местами на юге России пройдут дожди и даже грозы, а в Крыму он проявится усилением ветра, поскольку полуостров также попал под влиянием надвигающегося со стороны Европы антициклона, сказала Котилевская.

В среду погода в Южном Федеральном округе начнет улучшаться благодаря приходу антициклона из Европы, дожди останутся только на Северном Кавказе. Местами они будут сильными. В четверг осадки прекратятся везде, а в пятницу начнется влияние холодного фронта на Крым, Ростовскую и Волгоградскую области.

"Температура воздуха на курортах будет умеренно теплой. Морская вода в Ейске - до 19 градусов тепла, в Евпатории и Феодосии - до 21 градуса. В Ялте, Алуште, Анапе - до 22 градусов, в Сочи - до 23 градусов, в Туапсе - до 24", - сказала Котилевская.

О погоде в регионах

В Севастополе всю неделю температура воздуха составит 20-22 градуса, во вторник порывы ветра будут достигать 20 м/с. В Керчи во вторник прогнозируют ветер с порывами до 12 м/с при температуре до 18-20 градусов. Со среды ветер станет тише, температура будет повышаться и к пятнице составит около 23 градусов. Это соответствует климатической норме.

В Ростове-на-Дону всю неделю - около 20 градусов тепла. В пятницу возможны кратковременные дожди, в субботу будет прохладнее, но без осадков. В Волгограде во вторник - 22-24 градуса, затем - 20-22 градуса. Ветер прогнозируют со среды до субботы с порывами до 8-10 м/с.

В Краснодаре со вторника по среду - до 20-22 градусов, в четверг и пятницу - 22-24 градуса, в отдельные дни с порывами ветра до 10 м/с. В Астрахани во вторник прогнозируют дожди при температуре до 17-19 градусов, затем до конца недели - до 21-23 градусов и солнце.

Во Владикавказе во вторник пройдут сильные дожди, воздух во вторник и среду прогреется только до 14-16 градусов, в четверг и пятницу - до 16-18 градусов, осадки прекратятся.