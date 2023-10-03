Больше половины трудовых споров в судах в Москве решаются в пользу работников

Иски связаны с восстановлением на работе, снятием дисциплинарных взысканий и возмещением вреда

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Более 60% судебных дел по трудовым спорам в столице решается в пользу работников, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.

"В Москве профсоюзы оказывают бесплатную юридическую помощь работникам по трудовым вопросам, в том числе по представительству в судах. За последние шесть месяцев мы проконсультировали почти 9 тыс. человек, направили в суды около 100 процессуальных документов по индивидуальным спорам. Больше 60% исков удовлетворено полностью или частично в пользу сотрудников компаний и предприятий города", - приводятся в сообщении слова замруководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов (МФП) Валентины Захаренковой.

Она уточнила, что иски, как правило, связаны с восстановлением на работе, снятием дисциплинарных взысканий и возмещением вреда. "На сегодняшний день для повышения эффективности правозащитной деятельности и отстаивания трудовых прав в суде работает Совет правовой инспекции труда МФП", - сказала Захаренкова.

По ее словам, с начала 2023 года от всех форм правозащитной работы столичных профсоюзов экономическая эффективность составила более 13 млн руб., а свыше 4,5 тыс. сотрудников восстановили свои права благодаря правовым инспекторам труда. Бесплатную правовую помощь по трудовым вопросам можно получить на горячей линии Московской Федерации профсоюзов по номеру: +7 (985) 828-02-63.