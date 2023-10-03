В Москве более 3 тыс. сотрудников компаний прошли обучение по нацпроекту

Своими разработками и практиками в сфере наставничества поделились победители и финалисты конкурса "Лучшие практики наставничества города Москвы - 2023"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Москвы поддерживают популяризацию наставничества в рамках национального проекта "Производительность труда", уже более 3 тыс. сотрудников компаний прошли обучение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

В Москве прошел круглый стол "Наставничество 2.0: новый взгляд на давно известную практику", посвященный работе с кадрами и эффективным практикам наставничества, применяемым в государственном секторе, бизнесе и социальной сфере города.

"Наставничество является одним из наиболее доступных и результативных инструментов передачи профессиональных знаний и практических навыков. Оно способствует росту компетенций работников и способно удовлетворить потребности компаний в квалифицированных специалистах. Активная поддержка и популяризация наставничества в Москве осуществляются в рамках национального проекта "Производительность труда". На данный момент более 3 тыс. сотрудников столичных компаний благодаря нацпроекту изучили практики бережливого производства и повысили свои профессиональные знания и умения", - приводятся слова министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой.

Она уточнила, что в их числе - 250 сертифицированных тренеров, которые смогут профессионально делиться полученными знаниями с другими работниками своих предприятий и тиражировать практики на все производственные процессы, внедряя культуру непрерывных улучшений.

Своими разработками и эффективными практиками в сфере наставничества поделились победители и финалисты конкурса "Лучшие практики наставничества города Москвы - 2023" - компании "Окна столицы", "Газпром автоматизация" и "Иль де ботэ", а также государственное бюджетное учреждение города Москвы "Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства".

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.