ГИТИС и Российский университет транспорта проведут проектную школу ART&IT

Обучение пройдут с 7 по 15 октября студенты-актеры и студенты технических специальностей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский институт театрального искусства - ГИТИС и Российский университет транспорта (МИИТ) готовят проект на стыке искусства и технологий - совместную проектную школу ART&IT. Обучение пройдут с 7 по 15 октября студенты-актеры и студенты технических специальностей, сообщил на пресс-конференции в ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

С инициативой проведения школы на "Российской креативной неделе" выступил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

"Я очень рад, что [создали] такую школу, где будут участвовать наши студенты, студенты университета транспорта, наши преподаватели, преподаватели университета транспорта. Этот обмен - какая-то техническая помощь нашим разнообразным проектам, которые сегодня буксуют невероятно", - сказал Заславский.

Студенты будут выполнять проекты на стыке инженерного и театрального искусства. Педагоги ГИТИСа проведут мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению, а преподаватели Российского университета транспорта - по разработке WEB-продуктов и работе с технологиями VR. Также состоятся лекции по истории культуры, действенному анализу пьесы и роли Марии Кнебель. Участниками школы станут студенты второго и третьего курсов.

"Нашему университету это очень интересно, потому что у нас очень много креативных людей. У нас единственный вуз, в котором готовят специалистов для всех видов транспорта, больше примеров таких в Российской Федерации нет, да и на постсоветском пространстве - тоже большая редкость. Это задает очень креативный и творческий характер. Походы, которые мы реализуем в образовательной деятельности, очень комплексные, новые. <…> Та идея, которую мы совместно пытаемся реализовать, скрывает в себе серьезный потенциал. Я считаю, что современный специалист в любой отрасли должен быть многогранно развит", - отметил ректор МИИТ Александр Климов.

Как ожидают организаторы, проект поможет студентам технических специальностей развить навыки публичного выступления и научиться находить творческий подход к решению задач, а студентам-актерам - развить навыки работы с цифровыми инструментами визуализации и приобрести опыт погружения в инженерную среду проектирования. Смешанные команды студентов создадут постановки и цифровые портфолио актеров с визуальным контентом.