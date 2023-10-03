В Новой Москве завершают реконструкцию здания для детской школы искусств

В корпусе расположатся классы хора, сольфеджио, репетиций, музыкальной литературы, три кабинета для групповых занятий и четыре для индивидуальных

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Реконструкция здания, построенного в 1927 году, для филиала детской школы искусств в Троицке в Новой Москве практически завершена. Готовность объекта составляет 85%, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"В Новой Москве завершается реконструкция кирпичного здания для филиала детской школы искусств. Инспекторы Мосгосстройнадзора провели на объекте выездную проверку. <...> Работы ведутся по адресу: г. Троицк, ул. Нагорная, д. 2", - говорится в сообщении.

Как уточнил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, здание общей площадью 650 кв. м построено в стиле конструктивизм в 1927 году. "Проектом предусмотрено изменение его функционального назначения: с жилого на образовательное. В ходе модернизации обновлены фасад и цоколь, заменены окна и двери, а также выполнено устройство витража и козырьков над входами. Закончена отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений. В настоящий момент готовность исторического объекта составляет 85%", цитирует его пресс-служба.

В двухэтажном корпусе школы искусств расположатся классы хора, сольфеджио, репетиций, музыкальной литературы, три кабинета для групповых занятий и четыре для индивидуальных. Хоровую и репетиционную можно будет объединять с помощью трансформируемой перегородки. В здании также разместятся административные и технические помещения, кладовая для музыкальных инструментов, гардероб и пост охраны. Учреждение адаптируют для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

"При отделке фасадов использовано сочетание отреставрированной кирпичной кладки и декоративной штукатурки, цоколь облицован термообработанным гранитом. В рамках благоустройства прилегающей территории на участке установлено ограждение, наружное освещение и малые архитектурные формы, разбиты газоны, высажены деревья и кустарники", - добавили в пресс-службе.