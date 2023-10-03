3 октября, 15:08

Летнее тепло вернется в Москву на один день 4 октября, но с дождями и грозами

Также в столице ожидается сильный ветер до 18 м/с

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Потепление до плюс 18-20 градусов ожидается в Москве 4 октября. Однако оно будут сопровождаться дождями, грозами и порывами ветра до 18 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра на один день вернется лето, но не в солнечном варианте. Погода будет облачная, дождь, но температура прогнозируется 18-20 градусов, а это характерно для начала июня. Это первый признак летней погоды, а второй - условия для грозовой деятельности", - сказал он.

Помимо дождей и гроз, в столице ожидается сильный ветер в среду - порывы до 18 м/с.

"Это заметные порывы. Они будут препятствовать всевозможным строительным работам, монтажным. Москвичам стоит быть внимательными", - предупредил метеоролог. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация