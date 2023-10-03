В Казахстане заявили, что река Урал находится на грани экологического бедствия

Замглавы администрации Атырауской области Жасулан Бисембиев отметил, что для экологической реабилитации реки в регионе ведутся дноуглубительные и берегоукрепительные работы

АСТАНА, 3 октября. /ТАСС/. Протекающая по территории Казахстана и России река Урал находится на грани экологического бедствия из-за обмеления. Об этом заявил Жасулан Бисембиев - заместитель главы администрации Атырауской области, расположенной на западе республики.

"Для экологической реабилитации реки Урал в регионе ведутся дноуглубительные и берегоукрепительные работы. Однако за последние три года русло реки Урал сильно обмелело и сейчас она находится на грани экологического бедствия. Стабильный объем среднего многолетнего стока реки уменьшился с 9,46 куб. км до 4,93 куб. км в 2022 году, то есть в два раза", - цитирует чиновника пресс-служба администрации региона.

По его словам, прежде всего необходимо углубить русло реки. "Для этого считаю, что министерству экологии и природных ресурсов и министерству водных ресурсов и ирригации необходимо обратить особое внимание на вопросы увеличения объемов стока воды из водоемов, расположенных выше реки Урал, синхронизированию ее стока, организации научных исследований реки", - пояснил Бисембиев.

Он также отметил, что за последние годы фоновый уровень Каспийского моря понизился на 2 м, он отошел от берега на 25-30 км и возникла опасность засоления открытых участков. "В этой связи министерству экологии и природных ресурсов требуется на должном уровне выделить средства для улучшения материально-технического состояния природного резервата "Ак Жайык". Кроме того, мы считаем, что вышеуказанным министерствам следует провести срочные исследовательские работы с целью определения причин снижения уровня воды в Каспийском море и разработать конкретные программы по предотвращению появления соленой пыли на побережье", - указал заместитель главы Атырауской области.