"Октоберфест" в 2023 году посетили рекордные за последние десятилетия 7,2 млн человек

Последний раз отметку в 7 млн фиксировали в 1985 году, сообщил директор фестиваля Клеменс Баумгертнер

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Рекордное за последние десятилетия количество гостей - порядка 7,2 млн человек - посетили крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест", который проходил в Мюнхене на юге Германии с 16 сентября по 3 октября. Последний раз отметку в 7 млн фиксировали в 1985 году, сообщил директор фестиваля Клеменс Баумгертнер.

Антирекорд был зарегистрирован в 2001 году после сентябрьских терактов в Нью-Йорке - 5,5 млн посетителей. 188-й фестиваль продлили на два дня, до Дня германского единства. С 16 сентября было розлито около 6,5 млн литров пива. В 2019 году показатель составлял 7,3 млн литров. По словам Баумгертнера, вместо этого многие люди заказывали безалкогольные напитки. Большой популярностью пользовалась вода.

Гостями нынешнего "Октоберфеста" стали такие знаменитости, как английский футболист, нападающий германского клуба "Бавария" Гарри Кейн и актер Арнольд Шварценеггер.

Мюнхенский фестиваль приносит городу большие доходы. Гости тратят в дни его проведения от €1 до €1,2 млрд. Эта сумма складывается из выручки от продажи пива, закусок и сувениров, дохода гостиниц и платы водителям такси. За две недели на "Октоберфесте" убирают более 1 тыс. тонн мусора, 60 тонн разбитого стекла, используется 100 тыс. куб. м воды. Потребление электроэнергии в 2022 году составило около 3 млн кВт·ч. Из года в год в дни проведения фестиваля на Лугу Терезы - так называется местность, где проводится мероприятие - фиксируется около 1 тыс. правонарушений.

В первый раз "Октоберфест" состоялся 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии он проводился почти ежегодно. До пандемии коронавируса фестиваль отменялся 22 раза - по причине войн, эпидемий и гиперинфляции 1920-х годов в Германии. "Октоберфест" также было решено не проводить в 2020 и 2021 годах - из-за ковида. В этом году фестиваль состоялся в 188-й раз, он проходил на территории 34,5 га. Работали на фестивале около 12 тыс. человек. Порядок обеспечивали примерно 500 полицейских и сотрудники частных охранных предприятий.