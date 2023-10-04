В Петербурге пройдет VI форум "Россия и Ибероамерика в турбулентном мире"

Он соберет около 800 участников из разных стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Шестой международный форум "Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность", который соберет около 800 участников из разных стран, откроется в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ). Форум является самым представительным в России мероприятием по широкому спектру вопросов, связанных с Латинской Америкой.

"В этом году у нас участвуют порядка 800 человек в очном режиме и онлайн. Несмотря на все сложные изменения международного плана, сохраняется широкая представительность: у нас присутствует порядка 10 латиноамериканских государств среди участников, <…> и у нас есть порядка 10 стран азиатских и европейских", - рассказал на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС председатель программного комитета форума, директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ, профессор РАН Виктор Хейфец.

Глава центра отметил, что от латиноамериканских стран в этом году ожидается очное присутствие делегатов, в частности, из Аргентины, Бразилии, Кубы, Мексики, Чили. "У нас увеличилась турецкая, индийская и китайская составляющие", - добавил Хейфец, говоря об изменениях в географии участников на форуме 2023 года.

"Основная задача этого мероприятия <…> - быть дополнительной важной экспертной площадкой для приезжающих сюда российских и зарубежных коллег", - сказал Хейфец. В числе других задач форума, по его словам, - "дать возможность представителям стран Ибероамерики, представителям России обсуждать важные, релевантные проблемы", а также - "найти точки соприкосновения, те вопросы, которые объединяют".

Форум организован СПбГУ и Институтом Латинской Америки РАН. В области исследования политических процессов форум будет посвящен анализу эволюции политических систем Латинской Америки, феномену новых левых и правых сил, обсуждению итогов актуального электорального цикла. Современные вызовы международных отношений станут поводом к дискуссии о месте и роли БРИКС, также отметили в университете. В общей сложности в программе форума - около 70 круглых столов и заседаний секций, школа молодого латиноамериканиста, а также публичные лекции, презентации книг и мастер-классы.

Форум продлится по 6 октября. В течение всех дней мероприятия будут работать выставка работ кубинского художника Омара Годинеса, выставка карикатур Хосе Гуадалупе Посады, а также выставка "Риус для "чайников", которую представит мексиканский Музей гравюры.