РАНХиГС примет на обучение 100 слушателей из Вьетнама

По словам проректора академии Полины Немировченко, их обучение запланировано в 2024/2025 учебном году

ХАНОЙ, 4 октября. /ТАСС/. Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в ближайший год примет на обучение 100 слушателей из Вьетнама. Об этом сообщила ТАСС проректор РАНХиГС Полина Немировченко, которая участвует в работе организованного Россотрудничеством в Ханое форума выпускников советских и российских вузов из стран Азии.

"В настоящее время в академии не так много обучающихся из числа граждан Социалистической Республики Вьетнам (СРВ). Безусловно, эти показатели будут увеличиваться за счет расширения линейки образовательных услуг, предлагаемых академией. Мы активно обсуждаем с представителями вьетнамских вузов и руководством образовательной сферы привлечение вьетнамских студентов по программам для государственных служащих", - информировала проректор.

Она рассказала, что по итогам состоявшейся в апреле 2023 года на полях заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству встречи между заместителями министров образования двух стран была зафиксирована договоренность о переподготовке и повышении квалификации в Президентской академии до 100 государственных гражданских служащих, работников провинциальных органов власти, представителей деловых кругов, профессорско-преподавательского состава профильных образовательных учреждений СРВ ежегодно на период с 2024 по 2030 год. "Обучение первых 100 слушателей запланировано в будущем 2024/2025 учебном году", - отметила проректор РАНХиГС.

По ее словам, Президентская академия предложила вьетнамской стороне несколько уникальных программ профпереподготовки. В частности, программа "Цифровые технологии в государственном управлении" нацелена на совершенствование знаний, необходимых для реализации стратегий по цифровому управлению, повышения эффективности управленческих решений на основе цифровых технологий. Программа "Современное государственное управление" способствует развитию ключевых и современных управленческих компетенций для работы в государственном секторе.

Программы будут реализовываться в рамках образовательной квоты правительства РФ на обучение иностранных граждан при поддержке Минобрнауки России и Россотрудничества во взаимодействии с Министерством образования и подготовки кадров Вьетнама, Политической академией им. Хо Ши Мина и Национальной академией государственного управления. "Вьетнам традиционно занимает лидирующие позиции среди всех стран дальнего зарубежья по получению российской правительственной квоты для обучения в российских высших учебных заведениях", - напомнила проректор Президентской академии.