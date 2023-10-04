В Госдуму внесли законопроект о создании реестра должников по алиментам

Граждан будут уведомлять о включении в реестр или исключении из него в течение суток

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании реестра должников по алиментам. Документ размещен в думской базе данных.

Новыми положениями предлагается дополнить закон "Об исполнительном производстве". Реестр будет являться частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. В него планируется включать сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной, уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также об объявленных судебным приставом в розыск.

Предполагается, что должника будут уведомлять о включении в реестр или исключении из него в течение суток. Для этого будут использоваться уже установленные законодательством способы, в частности телеграмма или смс-сообщение. Помимо сведений о самом исполнительном производстве в реестр также будут вноситься данные о дате принятия судебного акта о привлечении должника по алиментным обязательствам к административной, уголовной ответственности. На это планируется отводить пять дней со дня поступления сведений к приставам.

Согласно законопроекту данные должника в реестре будут общедоступными до их исключения в связи с полным погашением задолженности. Актуальную информацию о трудоустройстве должников приставы смогут получать в автоматическом режиме от Фонда пенсионного и социального страхования РФ.