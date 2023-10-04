В Кабардино-Балкарии открыли памятник Юрию Гагарину

Мероприятие приурочили ко дню запуска первого искусственного спутника на орбиту Земли

НАЛЬЧИК, 4 октября. /ТАСС/. Памятник первому космонавту Юрию Гагарину открыли в городе Баксан на улице, носящей его имя, в Кабардино-Балкарии (КБР). Мероприятие приурочили ко дню запуска первого искусственного спутника на орбиту Земли, сообщил глава региона Казбек Коков.

"Сегодня в Баксане открыли памятник Герою Советского Союза, летчику-космонавту Юрию Гагарину - человеку, совершившему первый в мире космический полет на корабле "Восток". Мероприятие приурочено к знаменательной "космической" дате: именно 4 октября 1957 года на орбиту Земли с космодрома Байконур был запущен первый в мире искусственный спутник - советский космический аппарат "Спутник-1". Это событие стало началом космической эры человечества, и в этот день мы отмечаем День космических войск России", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Памятник создал скульптор Станислав Катони. Коков пояснил, что имя Юрия Гагарина будет присвоено и новой баксанской школе, строительство которой завершится в конце года, и скверу, который появится рядом с памятником.