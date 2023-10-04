Организатор концертов Галкина в Казахстане объявил об их отмене

Концерты планировались 8 и 9 октября

АЛМА-АТА, 4 октября. /ТАСС/. Организатор концертов Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) в Казахстане, которые планировались 8 и 9 октября, Алексей Пучков объявил об отмене выступлений артиста в республике.

"Мы приняли непростое решение: по независящим от нас причинам концерты Максима Галкина в Алматы и Астане отменяются до лучших времен", - написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Пучков попросил людей, уже купивших билеты, сдать их.

Ранее стало известно, что запланированные в Астане и Алма-Ате выступления Галкина отменены. Уведомления об этом сделали компания "Казахконцерт" и администрация Дворца республики в Алма-Аты. Согласно их объяснениям, причиной этого стали технические работы в залах. Организаторы концертов вели переговоры с казахстанской стороной, чтобы перенести мероприятия на 2024 год. Также организаторы предполагали, что выступления могут пройти в республике на частных площадках. Однако компания "Казахконцерт" в среду заявила, что не готова назвать новые даты для проведения концертов, и призвала организаторов вернуть средства за проданные билеты на отмененные выступления.