Парк Горького и колесо обозрения "Солнце Москвы" закрыли из-за непогоды

Власти столицы ранее перевели городские службы в режим повышенной готовности

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве временно закрылся из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале парка.

"Друзья, погода совсем не радует: парк Горького временно закрывается. Держим в курсе", - говорится в сообщении.

Также из-за испортившейся погоды временно не работает колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. "Из-за непогоды работа колеса обозрения "Солнце Москвы" временно остановлена. Аттракцион продолжит работу, как только погода улучшится", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе дирекции Мосгорпарка, по той же причине в городе закрылись в том числе парк искусств "Музеон", сад "Эрмитаж", парк "Горка", Перовский парк, Таганский парк, парк "Кузьминки", Московская усадьба Деда Мороза, зона отдыха "Борисовские пруды" и другие. "Информация об изменениях в режиме работы территорий публикуется в социальных сетях парков", - добавили в пресс-службе.

Согласно данным синоптиков, в среду в столице ожидаются сильный ветер, дождь, местами гроза. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Ранее сообщалось, что власти Москвы из-за непогоды перевели городские службы в режим повышенной готовности.