Власти Франции заявили об отсутствии обострения ситуации с клопами в парижском транспорте

Министр-делегат Клеман Бон подчеркнул, что сообщения о каждом случае "воспринимаются властями серьезно, проводятся тщательные проверки"

ПАРИЖ, 4 октября. /ТАСС/. Обострения ситуации с постельными клопами в общественном транспорте Парижа нет. С таким заявлением выступил по итогам встречи с персоналом транспортных компаний министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон.

"Какого-либо обострения ситуации с постельными клопами в общественном транспорте нет. Говорю всем, кто ежедневно пользуется транспортом: нет никакой опасности, равно как и ухудшения ситуации", - отметил он.

Министр подчеркнул, что сообщения о каждом случае "воспринимаются властями серьезно, проводятся тщательные проверки". По его словам, пока не было зафиксировано доказанных случаев присутствия клопов в транспорте.

Проблема постельных клопов вышла на первый план медиапространства Франции несколько дней назад, когда первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар призвал разработать государственный план борьбы с паразитами, в частности включить в договоры на страхование жилья пункт о "риске заражения клопами". Таким образом, по его мнению, возможно "гарантировать, что никто не откажется от обработки помещений из-за отсутствия денег", поскольку зачастую это требует больших затрат. Кроме того, в последнее время в соцсетях начали распространяться сообщения о якобы присутствии этих паразитов в больницах, кинотеатрах и даже в общественном транспорте Парижа, что сами транспортные компании, впрочем, опровергают.

Министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал население прекратить панику по поводу распространения клопов в столице. Он подчеркнул, что эта проблема никак не связана с притоком мигрантов, и отметил, что гораздо большее беспокойство вызывает стоимость работ по избавлению от клопов, которая может составлять €2-3 тыс. Премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая в Нацсобрании, пообещала провести совещание с профильными министрами по данной теме.