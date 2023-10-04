4 октября, 13:42

Путин заявил, что постарается посетить Московский институт электронной техники

Президент пожелал вузу "всяческих успехов"

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение студента Московского института электронной техники (МИЭТ) в Зеленограде посетить вуз. В ходе пленарной сессии в рамках III Международной олимпиады по финансовой безопасности глава государства сказал, что постарается это сделать.

Студент МИЭТ и специалист по информационной безопасности Дмитрий сказал во время мероприятия, что у него "есть мечта": "От лица всего студенчества нашего университета хотел вас пригласить к нам". Юноша напомнил, что недавно ректору МИЭТ Владимиру Беспалову исполнилось 65 лет, и глава государства направлял ему поздравление.

"Спасибо, я постараюсь", - сказал Путин. "Вам и вашему солидному учебному заведению желаю всяческих успехов", - добавил российский лидер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМосква
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