Ученые и сотрудники МЧС измерят в Арктике радиацию затопленных опасных объектов

Экспедиция стала 92-й по счету, она должна завершиться к 8 ноября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Совместная экспедиция ученых и спасателей направилась в арктические моря к Новой Земле для изучения потенциально опасных радиационных объектов, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"4 октября борт научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш" отправился в очередную арктическую экспедицию к берегам Новой Земли. Совместными усилиями предстоит оценить уровень радиоактивности у подводных потенциально опасных объектов у берегов архипелага Новая Земля. Спасатели обеспечат безопасность ученых", - сказали в МЧС.

Экспедиция стала 92-й по счету, она должна завершиться к 8 ноября. В ее состав вошли ученые Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", сводная группировка МЧС России из Архангельского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра и Центра "Лидер". Спасатели помогут ученым в сборе проб донных отложений и выполнят гидролокационную съемку с помощью телеуправляемых необитаемых аппаратов "Фалкон" и "Ровбилдер-600".

Всего на дне Карского, Баренцева и Белого морей находится 18 тыс. потенциально опасных радиационных объектов.