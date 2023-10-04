Студенты из новых регионов впервые приняли участие в чемпионате "Профессионал"

Соревнования проходят по шести компетенциям: "Преподавание в младших классах", "Дошкольное воспитание", "Программные решения для бизнеса", "Малярные и декоративные работы", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Организация строительного производства"

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Студенты из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей впервые приняли участие во всероссийском чемпионате мастерства "Профессионал", где они демонстрируют навыки в педагогике, разработке программных решений для бизнеса и строительстве. Об это сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

"С 3 по 5 октября в Донецкой Народной Республике организован отраслевой чемпионат по профессиональному мастерству среди студентов профессиональных образовательных организаций новых субъектов Российской Федерации. Мероприятие стало частью Всероссийского чемпионатного движения и проводится по инициативе Минпросвещения России", - говорится в сообщении.

Среди впервые участвующих в конкурсе жителей новых регионов России студенты колледжей и школьники от 14 лет. Соревнования проходят по шести компетенциям информационно-технологической, педагогической и строительной отраслей: "Преподавание в младших классах", "Дошкольное воспитание", "Программные решения для бизнеса", "Малярные и декоративные работы", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Организация строительного производства". Местом проведения состязаний были выбраны образовательные учреждения Мариуполя.

Победитель в компетенции "Программные решения для бизнеса" получит приглашение принять участие в финале чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в ноябре. Также призерам будут предложены стажировки от госкорпорации "Ростех", компании "Главстрой Санкт-Петербург" и других партнеров.

Всероссийское чемпионатное движение включает чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Конкурс "Профессионалы" направлен на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям. Соревнования в области высоких технологий направлен на демонстрацию профессиональных навыков по перспективным и новым компетенциям.