Путин: в РФ уделялось недостаточное внимание изучению культур, кроме европейской

Президент России выразил такое мнение в ходе встречи с финалистами конкурса "Учитель года"

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что в системе образования наравне с изучением европейской культуры, в частности литературы, в предыдущие годы можно было бы уделять больше внимания и другим направлениям. Такое мнение глава государства выразил в ходе встречи с финалистами конкурса "Учитель года".

Комментируя слова одного из участников, Путин заметил: "Вы сказали о том, что мы слишком много уделяли времени и внимания вопросам знакомства наших граждан с европейской культурой, европейской литературой. Но, наверно, не очень много. Давайте скажем, что можно было бы еще больше. Но недостаточно уделяли другим направлениям, пожалуй, так будет более точно".