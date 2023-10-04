В "Сириусе" предложили провести комплексный экомониторинг и конференцию по климату

На основании собранных сведений о состоянии окружающей среды может быть создан открытый экологический атлас России, сообщила председатель Совета федеральной территории Елена Шмелева

СИРИУС /федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Комплексный экологический мониторинг и ежегодную конференцию по вопросам изменения климата предложили провести в Сириусе. На основании собранных сведений о состоянии окружающей среды может быть создан открытый экологический атлас РФ, сообщила председатель Совета федеральной территории, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех" с участием президента РФ Владимира Путина.

"Мы обсуждали и с Росгидрометом, и Институтом океанологии РАН, и Главной геофизической обсерваторией имени Воейкова, мы будем проводить комплексный геоэкологический мониторинг и наземных, и морских экосистем федеральной территории и Черноморского бассейна рядом, потому что экологическая и гидрометеорологическая экспертиза очень для нас важна. Ну и плюс расчет углеродного следа при любом строительстве, как это было при Олимпиаде, чтобы мы могли отслеживать и минимизировать это влияние. Ну и, конечно, мы хотели здесь предложить сделать ежегодную международную научную конференцию по вопросам изменения климата. Мы считаем, что мы очень удобная площадка, куда традиционно приезжает много партнеров, в том числе иностранных", - сказала Шмелева.

По ее словам, сегодня ведется активная подготовка к фестивалю молодежи, в котором примут участие 500 детей из разных регионов России, еще 500 - из-за рубежа. Шмелева отметила, что участников "Движения первых" планируется привлечь к созданию национального кадастра антропогенных выбросов, который планируется создать по итогам туристических образовательных поездок на предприятия. "Мы им дадим дополнительное задание, чтобы они собирали сведения о состоянии окружающей среды и проводили совместный мониторинг с большими научными организациями и университетом. Открытый экологический атлас и федеральной территории, и Российской Федерации мог бы таким образом создаваться и, конечно, "Движение первых" даст нужный охват, эту программу эколого-технологического туризма мы можем делать вместе", - добавила Шмелева.

Руководитель образовательного центра также отметила, что в Сириусе создан научный центр в области экологии вопросов изменений климата, обсуждаемые с Росгидрометом программы позволили объявить целевую аспирантуру в сфере мониторинга, моделирования и прогноза состояния атмосферы климатической системы. Шмелева надеется, что это сотрудничество приведет к созданию собственной научной школы по наукам о климате в Сириусе. Также запланирован ряд дополнительных профессиональных программ для повышения квалификации участников инновационного проекта "Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ".