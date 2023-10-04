Самарская область намерена расширять сотрудничество с Узбекистаном в туризме и медицине

Благодаря работе Министерства туризма области и туроператорами Узбекистана, туристический поток из республики в регион увеличился почти в 2,5 раза

ТАСС, 4 октября. Самарская область и Узбекистан имеют потенциал взаимодействия в сфере образования, здравоохранения, туризма. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, который прошел в Казани, передает пресс-служба руководителя региона.

"В Самарской области создана вся инфраструктура для развития как отдельного направления медицинского, экологического и промышленного туризма. Мы приглашаем жителей Узбекистана к нам не только работать и учиться, но и отдыхать и укреплять здоровье", - цитирует пресс-служба Азарова. Отмечается, что благодаря проделанной Министерством туризма Самарской области и туроператорами Узбекистана работе, туристический поток из республики в регион увеличился почти в 2,5 раза.

Губернатор также отметил, что Узбекистан традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнером Самарской области. В I полугодии 2023 года объем внешнеторгового оборота области с Узбекистаном увеличился на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Тем не менее есть и большой потенциал дополнительного роста внешнеторгового оборота, в том числе за счет замещения товаров, которые ранее поставлялись в Самарскую область европейскими партнерами", - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что налажена практика визитов официальных делегаций регионов, обмен бизнес-миссиями, совместное участие в выставках. За последние 5 лет, по его словам, проведено более 20 таких мероприятий.

Межрегиональное сотрудничество

Азаров напомнил, что Самарская область продолжает активное взаимодействие с Ташкентской, Ферганской, Хорезмской, Навоийской, Самаркандской областями. По итогам визита главы Наманганской области в Самарскую область запущена электронная площадка в целях обмена данными о потребностях товаров и услуг компаний обеих территорий. "Коллеги, очень хороший опыт, спасибо, что вместе это реализуем. Я приглашаю также компании присоединиться к данному проекту", - обратился губернатор к участникам форума.

Развитию сотрудничества в сфере логистики, по словам губернатора, будет способствовать создание в Самарской области федерального логистического хаба. "Самарская область может быть привлекательной для Узбекистана не только как торговый партнер, но и как транспортно-логистический хаб, открывающий широкие возможности для торговли с другими регионами России и мира", - сказал Азаров.

Многое делается и для укрепления межнациональных отношений среди молодежи, культурных связей между регионами. "Самарская область высоко ценит многолетние дружественные, основанные на взаимной поддержке отношения с Республикой Узбекистан", - сказал губернатор.

Как сообщает пресс-служба, в рамках форума делегация Самарской области провела переговоры о сотрудничестве с самым южным регионом Узбекистана - Сурхандарьинской областью, где много крупных промышленных предприятий, развито сельское хозяйство, есть полезные ископаемые, а также с представителями Наманганской области. На встрече, в частности, обсуждался вопрос увеличения числа прямых рейсов в Наманганскую область, а также импорт подсолнечного масла из Самарской области.