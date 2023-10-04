Во Франции будет продана с молотка шляпа Наполеона I

Торги состоятся 19 ноября, при этом начальная цена головного убора французского императора не называется

ПАРИЖ, 4 октября. /ТАСС/. Двурогая шляпа (бикорн), принадлежавшая императору Наполеону I, будет в ноябре продана на аукционе в парижском пригороде Фонтенбло. Об этом сообщил в своем коммюнике аукционный дом Osenat.

Как указывается в сообщении, "торги состоятся 19 ноября", при этом начальная цена головного убора французского императора не называется.

По данным аукционного дома, фетровая шляпа была изготовлена после 1806 года, при этом "кокарду в цветах французского триколора Наполеон добавил, когда высадился во Франции после возвращения из своей первой ссылки на Эльбе в 1815 году".

Как указывает агентство Agence France Press, в годы своего правления Наполеон использовал около 120 бикорнов.

Рекордная продажа

Самый дорогой бикорн Наполеона I был продан в 2014 году на торгах, которые провел также акционный дом Osenat в Фонтенбло. Этот головной убор из семейной коллекции князей Монако был куплен южнокорейским бизнесменом за €1,8 млн. Наполеон I был дальним родственником монакской княжеской семьи по флорентийской линии, поэтому после его смерти князья Монако начали активно собирать предметы, связанные с жизнью великого полководца.

Еще одна шляпа, в которой император, по мнению специалистов, был в ходе своей последний битвы при Ватерлоо, ушла с молотка за €350 тыс. в Лионе в 2018 году.

Наполеон I (Наполеон Бонапарт) - французский государственный деятель и полководец. В 24 года в период Великой французской революции стал бригадным генералом. В 1799 году совершил государственный переворот, в результате которого стал первым консулом.

В 1804 году Наполеон был провозглашен императором. Он значительно расширил империю, поставил в зависимость от Франции большинство европейских государств. Поражение в войне 1812 года с Россией положило начало крушению империи. Последние годы жизни Наполеон провел на острове Святой Елены.

Дворец Фонтенбло являлся резиденцией Наполеона.