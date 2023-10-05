В Элисте в честь 80-летия завершения битвы за Кавказ развернули 65-метровое знамя Победы

Акция прошла в рамках международного проекта "Непокоренные"

ЭЛИСТА, 5 октября. /ТАСС/. Общественники, волонтеры и юнармейцы развернули в республиканском центре Калмыкии - Элисте - 65-метровое знамя Победы в честь 80-летия завершения битвы за Кавказ. Акция прошла в рамках международного проекта "Непокоренные", сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сегодня в центре Элисты было развернуто 65-метровое знамя Победы. В честь празднования 80-летия завершения битвы за Кавказ в калмыцкую столицу приехали более сотни ребят и их наставников - участников международного проекта "Непокоренные", это старшеклассники почти из 50 субъектов России и 20 стран мира. Вместе с сотнями элистинских школьников, активистов движения "Юнармия" и "Движения первых", студентами Калмыцкого госуниверситета и СПО Элисты эти ребята из разных уголков страны и мира с гордостью продолжают нести знамя Победы их прадедов", - говорится в сообщении.

Цель проекта, организатором которого выступает АНО "Центр реализации просветительских, культурных, спортивных и социальных проектов "Звезда" при поддержке федерального Агентства по делам национальностей (ФАДН) и Дома народов России, - познакомить молодежь с многонациональным единством народов России, подвигом братских народов во время Великой Отечественной войны. Маршрут "Непокоренных" проходит через Волгоград, Элисту, Грозный, Магас, Владикавказ, Черкесск и Пятигорск.

"Знамя Победы - это тот символ, который объединяет всех просто через касание, потому что принадлежность, общность и единство Победы - оно исключительно и универсально. В знамени нет национальности и вероисповедания, в нем только братская дружба, желание защитить свою страну от фашизма", - сказал журналистам руководитель проекта "Непокоренные" Владимир Скрипниченко.

По его словам, в Калмыкии молодежь узнает, что представляет буддизм, познакомятся с монахами Центрального хурула, культурой и традициями региона.

Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне: она длилась 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года). За это время советские войска в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности провели целый комплекс оборонительных и наступательных операций. Северный Кавказ был стратегически важной точкой для фашистской Германии из-за газа, нефти на территориях Закавказья. В боях за Кавказ отличились и бойцы 110-й отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии.