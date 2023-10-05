В Приамурье на выставке инновационных технологий представят более 50 проектов

"Амуртехно" пройдет в Благовещенске в октябре

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 октября. /ТАСС/. Более 50 детских и взрослых проектов представят участники Амурской области на выставке инноваций "Амуртехно", которая пройдет в октябре в Благовещенске. Об этом сообщается на сайте регионального Минэкономразвития.

"Второй региональный форум будет масштабнее и насыщеннее предыдущего. В этом году организаторы получили больше заявок от амурских разработчиков, увеличено число направлений. В общей сложности на суд жюри будет представлено больше 50 инновационных проектов", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития и внешних связей региона Оксаны Кукшеневой.

По ее словам, проекты будут представлены в области нейротехнологий, робототехники в промышленных целях, логистики, беспилотной авиации, медицины, производства продуктов питания, образования и комфортной городской среды.

В рамках выставки пройдет серия мастер-классов по сборке и управлению дронами, изготовлению технологичной сувенирной продукции технопарка "Кванториум-28", сварке оптоволокна толщиной с человеческий волос от "Ростелекома" и ардуине для детей от благовещенского "IT-куба". Местная школа моделизма и робототехники проведет состязание роботов.

Кроме того, региональное правительство совместно с представителями учебных и научных заведений области обсудят модель университета будущего. Программу продолжат сессии по защите интеллектуальной собственности, знакомству с мерами поддержки инноваторов в рамках "Платформы НТИ", а также историями успеха технологических компаний.

Победители конкурса получат денежные премии. Лучший детский проект - 50 тыс. рублей, взрослый - 150 тыс. рублей.