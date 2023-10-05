Почти половина опрошенных педагогов в РФ хочет получать до 50 тыс. рублей на пенсии

Около 36% респондентов назвали комфортной сумму от 50 до 70 тыс. рублей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Около 42% российских педагогов считают, что для сохранения привычного образа жизни на пенсии им необходимо от 20 до 50 тыс. рублей в месяц, следует из результатов совместного исследования негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Достойное будущее" и Общероссийского профсоюза образования, имеющегося в распоряжении ТАСС.

В исследовании приняли участие более 11 тыс. работников образования, которые являются членами Общероссийского профсоюза образования. Треть (33%) участников опроса составили респонденты в возрасте от 45 до 55 лет, 26% - педагоги 35-45 лет, 22% - старше 55 лет и 13% в возрасте 25-35 лет. 43% опрошенных педагогов живут в городах, 44% в селах. Каждый десятый респондент - это учитель поселков городского типа. Также отмечается, что 93% участников исследования составляют женщины.

"Почти половина российских педагогов (42%) считает, что для сохранения привычного уровня жизни после выхода на пенсию им необходимо от 20 до 50 тыс. рублей в месяц. Исследование приурочено ко Дню учителя", - говорится в сообщении.

Около 36% респондентов назвали комфортной сумму от 50 до 70 тыс. рублей, а 12% - от 70 до 100 тыс. рублей. 6% российских учителей отметили, что хотели бы получать от 100 тыс. рублей в месяц и больше.

При этом больше половины российских учителей (65%) задумывались о создании дополнительного источника дохода на пенсии. Согласно результатам опроса, 84% опрошенных педагогов планирует продолжать свою трудовую деятельность после выхода на пенсию, рассматривая заработную плату в качестве дополнительного дохода. Также в качестве источников дохода на пенсии преподаватели называют собственные средства (7%) и сдачу недвижимости в аренду (3%). 4% опрошенных учителей отметили, что целенаправленно откладывают на пенсию в НПФ.