Минздрав сообщил, что поставки моновакцин от свинки продолжатся с октября

В ведомстве также сообщили, что остатки комбинированного препарата против кори, краснухи и паротита составляют более 100 тыс. доз

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Остатки комбинированного препарата против кори, краснухи и паротита (свинка) составляют более 100 тыс. доз. Поставки в российские медучреждения моновакцин от свинки продолжатся с октября, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее в РБК сообщили, что в государственных учреждениях и частных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга возникли проблемы с тройной вакциной от кори, краснухи и паротита, а также с однокомпонентной вакциной от свинки.

"Государственные контракты на поставку в субъекты вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита заключены. Поставки по первому этапу в этом году осуществлены, поставка в регионы в рамках второго этапа контракта будет осуществляться с октября по ноябрь. Остатки комбинированного препарата по данным системы маркировки составляют более 100 тыс. доз. Также с октября продолжатся поставки моновакцин для профилактики паротита", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства уточнили, что Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан централизованно закупает иммунобиологические лекарственные препараты с учетом потребности регионов. "Поставки моновакцин для профилактики кори осуществлены в полном объеме. Остатки вакцин от пневмококка составляют более 3 млн доз", - добавили в Минздраве.