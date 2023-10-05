Молодые специалисты смогут пройти оплачиваемую стажировку в правительстве Москвы

Подать заявку до 12 ноября могут студенты последних курсов и выпускники вузов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Студенты последних курсов и выпускники смогут подать заявку на прохождение стажировки в столичном правительстве, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Правительство Москвы приглашает талантливых молодых специалистов на оплачиваемую стажировку. Подать заявку до 12 ноября и принять участие в конкурсном отборе могут студенты последних курсов и выпускники вузов. Лучшие из них станут стажерами столичных органов власти и организаций, где у них будет шанс проявить себя и присоединиться к городской команде, получив предложение о постоянном трудоустройстве", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кандидаты могут выбирать из нескольких направлений: "Медийный город", "Социальный город", "Комфортная городская среда", "Правовое пространство", "Городская экономика", "HR-город" и "IT-город". Специалистам сферы информационных технологий предстоит пройти отдельный конкурс, а те, кто претендует на работу по другим специальностям, примут участие в образовательной программе. Лучших пригласят на тестирование и видеоинтервью.

"Начинающие специалисты, успешно прошедшие отбор, будут официально трудоустроены на шесть месяцев и получат достойную зарплату. Главное преимущество стажировки - возможность поработать в команде профессионалов над масштабными городскими проектами", - добавляется в сообщении.