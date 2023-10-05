В Коми птицефабрика "Зеленецкая" усилила меры для защиты от птичьего гриппа

Предприятие работает стабильно

СЫКТЫВКАР, 5 октября. /ТАСС/. АО "Птицефабрика Зеленецкая" в Республике Коми, одно из крупнейших птицеводческих предприятий России, усилила меры защиты поголовья и сохранения биологической безопасности на производстве в связи с повышенной опасностью заноса болезней птиц и птичьего гриппа. Предприятие работает стабильно, сообщила пресс-служба птицефабрики.

"В связи с повышенной опасностью заноса на предприятие болезней птиц, АО "Птицефабрика Зеленецкая" предпринимает комплекс усиленных мер для защиты поголовья и сохранения биологической безопасности на производстве. На предприятии проводятся регулярные исследования на грипп птиц и другие заболевания. Все поголовье находится под постоянным контролем специалистов ветеринарной и зоотехнической служб, госветслужбы региона и Россельхознадзора", - говорится в официальном сообщении птицефабрики.

Предприятие "работает в стабильном режиме и ежедневно производит продукцию из мяса птицы и свинины, куриное яйцо". "Вся продукция перед отправкой в магазины проходит строгий контроль, в том числе дополнительную проверку республиканской ветеринарной лаборатории и Роспотребнадзора", - сообщила компания.

С мая этого года в Коми было выявлено четыре очага птичьего гриппа после обнаружения трупов чаек. Карантины по всем очагам сняты.

Ранее, 3 октября, Минсельхоз Коми сообщил об обнаружении вируса птичьего гриппа в двух партиях продукции птицефабрики. Исследование поголовья кур вирус не выявило, поэтому сырая продукция компании взята на особый контроль.

АО "Птицефабрика Зеленецкая" - крупнейшее предприятие Коми, производит более 90% мяса птицы и свинины в регионе, самая северная птицефабрика России. Агропромышленный холдинг с замкнутым производственным циклом: производство комбикормов, выращивание животных и птицы, производство мяса и яиц, переработка мяса и реализация готовой продукции через собственную торговую сеть. Поголовье насчитывает 1,2 млн кур-бройлеров, 37 тыс. свиней (с 2008 года к птицефабрике присоединен свинокомплекс) и 380 тыс. кур-несушек. Ежедневно производит около 60 тонн мяса и порядка 300 тыс. яиц.