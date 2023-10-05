В Рубежном продлили пропускной режим на въезд в город до конца года

В администрации Рубежного сообщили, что с 9 октября на территории города вводится новый режим действия комендантского часа

ЛУГАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Пропускной режим на въезд в город Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР), введенный с 1 августа, продлен до 31 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

"Администрация города Рубежное доводит, <…> что пропускной режим на въезд в город, продлен до 31.12.2023", - сказано в сообщении.

В администрации Рубежного также сообщили, что с 9 октября на территории города вводится новый режим действия комендантского часа: с 19:00 до 06:00 мск.

20 июля пресс-служба правительства ЛНР сообщала, что въезд в Рубежное с 1 августа будет только по пропускам или при наличии регистрации на территории города.

Ранее комендантский час в Рубежном действовал с 21:00 до 06:00 мск.

Комендантский час в городах Лисичанск, Первомайск, Северодонецк, а также Кременском, Сватовском и Троицком районах, согласно указу главы ЛНР от 27 октября 2022 года, действует с 21:00 до 06:00. В остальных городах и районах республики запрет на пребывание на улицах и в общественных местах действует с 23:00 до 04:00.

Рубежное был освобожден весной 2022 года в ходе проведения Россией специальной военной операции. На данный момент город находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.