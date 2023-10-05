Свыше 100 тыс. человек в Подмосковье сделали прививку от гриппа в мобильных комплексах

Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. жителей Московской области с начала прививочной кампании прошли вакцинацию от гриппа в мобильных комплексах, расположенных вблизи железнодорожных станций и торговых центров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Вакцинация на данный момент является единственным эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Важно, что сделать прививку от гриппа можно в том числе по пути на работу или другим делам. Для этого достаточно обратиться в мобильный комплекс. Такой возможностью воспользовались уже более 100 тыс. человек", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что сделать прививку от гриппа можно как в поликлиниках, так и в мобильных комплексах, которые работают вблизи железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов. Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.