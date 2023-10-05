Москвичи ежегодно жертвуют на строительство храмов около 3 млрд рублей

Также жители города помогают стройматериалами или бесплатным трудом

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Около 3 млрд рублей жертвуют москвичи каждый год на строительство православных храмов в столице, сообщил на пресс-конференции в ТАСС депутат Госдумы РФ, куратор московской программы строительства православных храмов Владимир Ресин.

"Думаю, где-то ежегодно всех денег собирается примерно 3 млрд рублей. Жертвуют москвичи, компании, деньги от Патриарха, которые фактически тоже являются средствами москвичей", - сказал он.

По словам депутата, многие москвичи помогают стройматериалами или бесплатным трудом.

Председатель Финансово-хозяйственного управления Московского патриархата, архимандрит Никандр (Пилишин) заявил, что далеко не всегда строительство храма сразу обеспечено достаточным финансированием. "У нас есть установка - закладывать 10 храмов в год, независимо от того, есть на это строительство деньги или нет. Часто мы просто начинаем стройку, а потом постепенно, в течение 2-3 лет, средства находятся, и проект реализуется", - пояснил он. При этом, по словам представителя патриархии, за все годы действия программы строительства храмов в Москве не было ни одного случая, когда возведение начали и остановили.

Программа строительства и реконструкции православных храмов Москвы началась в 2010 году во всех административных округах столицы, кроме ЦАО. Ее цель - строительство храмов шаговой доступности в спальных районах Москвы. Строительство осуществляется на внебюджетные средства, для сбора пожертвований создан благотворительный "Фонд поддержки строительства храмов Москвы". В план программы входит разработка проектов и строительство 200 новых церквей на территории всех округов города.