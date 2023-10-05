В Астрахани открылся форум женских социальных инициатив с участием стран Прикаспия

Программа форума включает в себя дискуссионные сессии по семи национальным проектам, презентацию женских некоммерческих организаций области, рабочие встречи делегаций

АСТРАХАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Форум "Социальные инициативы женщин в реализации национальных проектов", который объединил около 500 представителей из регионов РФ и стран Прикаспия, открылся в Астраханском театре оперы и балета. Участниц поприветствовала глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, передает корреспондент ТАСС.

"Астраханская область - уникальный самобытный регион с богатейшими природными ресурсами. <…> Знаю, что в Астраханской области не так давно создано движение в поддержку женских инициатив, включая образовательные, научные, культурные. Мы видим, что мир нуждается в созидательной повестке. И именно женщины должны включиться в ее формирование", - сказала Гумерова.

По данным организаторов форума, первое масштабное мероприятие, организованное участницами движения и правительством Астраханской области, - форум "Социальные инициативы женщин в реализации национальных проектов" собрал в Астрахани более 500 представителей общественных организаций, медиасферы, а также женские делегации из стран Прикаспия.

Как отметила на открытии форума по видеосвязи вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, движение в поддержку женских инициатив, созданное в Астраханской области, можно назвать "новой точкой притяжения в регионе".

"Активисты являются инициаторами сегодняшнего форума и ставят амбициозные, но очень важные задачи по укреплению института семьи, защите материнства, детства. <…> Сегодня у вас очень насыщенная программа. Предложения, выработанные вами, мы готовы рассмотреть на площадке партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также в Госдуме - нашей фракционной рабочей группой по сохранению духовно-нравственных ценностей", - обратилась к участникам Кузнецова.

В начале 2023 года в Астраханской области было создано движение "В поддержку женских инициатив", объединившее женский некоммерческий сектор региона. В феврале участницы движения обратились к губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину с предложением провести в Астрахани первый межрегиональный женский форум.

Деловая программа форума

Программа форума включает в себя дискуссионные сессии по семи национальным проектам, презентацию женских некоммерческих организаций Астраханской области, рабочие встречи делегаций, а также обмен лучшими практиками деятельности женских сообществ.

Участницей форума также стала и представительница Донецкой Народной Республики - председатель Союза вдов и матерей Донбасса, директор по связям с общественностью благотворительного фонда "Подари любовь миру" Анна Тув. "Для меня огромная честь присутствовать на данном форуме и представлять Донецкую Народную Республику. Хочу сердечно поблагодарить организаторов форума за такой теплый прием", - отметила Тув.

Новое региональное движение "В поддержку женских инициатив" объединяет восемь официальных женских сообществ Астраханской области, в числе которых "Международное сообщество PRO женщин", Ассоциация деловых женщин региона, "Женщины бизнеса", региональное отделение "Опора России". Ожидается, что мероприятие станет площадкой для партнерства и сотрудничества в продвижении общественных проектов.