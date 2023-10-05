В Северодонецке при содействии "Единой России" открыли футбольную школу

Чемпион России в составе ЦСКА Андрей Соломатин провел первую тренировку и товарищеский матч

ЛУГАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Футбольная школа открылась в городе Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР) при содействии партии "Единая Россия" и "Молодой гвардии "Единой России". Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

"Мы открыли футбольную школу при поддержке Андрея Соломатина - нашего известного спортсмена, чемпиона, участника СВО. Он один из тех, кто показывает пример патриотизма, того, как можно участвовать в жизни страны и любить свою Родину. Уверена, среди ребят, которые будут заниматься в школе, много будущих чемпионов. И нам важно создавать возможности для их развития", - приводятся в сообщении слова замсекретаря генсовета партии, сенатора от ЛНР Дарьи Лантратовой.

В публикации уточняется, что футболист, в ходе спортивной карьеры выступавший за сборную России, чемпион России в составе ЦСКА Андрей Соломатин также присутствовал на открытии школы и провел первую тренировку и товарищеский матч.

Российские войска освободили Северодонецк 25 июня 2022 года в ходе специальной военной операции. За время боев в Северодонецкой агломерации значительно пострадала гражданская инфраструктура.