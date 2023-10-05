В Верховной раде собрали достаточно подписей для запуска процедуры запрета УПЦ

Депутат Рады Юлия Клименко сообщила, что собрано 226 голосов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады собрали необходимое количество подписей для вынесения на обсуждение парламента запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщила депутат Рады Юлия Клименко в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По ее данным, собрано 226 голосов, что позволяет просить спикера парламента Руслана Стефанчука вынести решение о запрете УПЦ на голосование в Раде.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.